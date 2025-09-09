Parçalı Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.09.2025 19:50

Sason balına coğrafi işaret tescili

Batman’ın Sason ilçesinde üretilen ve yüksek prolin değeriyle öne çıkan Sason balı, 2023’te yapılan başvuru sonucu coğrafi işaretle tescillendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, “Sason balı sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en kaliteli ballarından biri” dedi.

Sason balına coğrafi işaret tescili

Sason Kaymakamlığınca 2023'te yapılan başvuru sonucu Sason balına coğrafi işaret verilmesi dolayısıyla Valilikte program düzenlendi.

Programda, Kaymakam Furkan Başar, coğrafi işaret tescil belgesini Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'e takdim etti.

"Dünyanın en kaliteli ballarından biri"

Canalp, burada, Sason balının sadece Türkiye'de değil dünyanın en kaliteli ballarından biri olduğunu söyledi.

Balın kalitesini belirleyen değişik parametrelerin olduğunu belirten Canalp, bunlardan en önemlilerinden birinin balın prolin (proteinlerin yapısını oluşturan 20 aminoasitten biri) değeri olduğunu vurguladı.

Söz konusu değerin balın üretildiği coğrafyadaki bitki çeşitliliği ve zenginliğini ifade eden bir değer olduğunu kaydeden Canalp, Sason balının 1600-1700 arası prolin değerine sahip olduğunu söyledi.

Canalp, "Bu kaliteli balımız artık coğrafi işaretle de tescillenmiş oldu. Bunu bütün Türkiye'ye ve dünyaya ilan etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

ETİKETLER
Batman Türk Patent ve Marka Kurumu
Sıradaki Haber
Osmaniye'de orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:06
Ankara’da şüpheli tırlardan 6,1 ton kaçak tütün ele geçirildi
20:50
Hamas, Katar'daki liderlerinin İsrail'in suikast girişiminden sağ kurtulduğunu duyurdu
21:08
Gazze'deki hükümet: Gazze kentinde 1,2 milyondan fazla insan topraklarında direniyor
20:26
Cevdet Yılmaz: Netanyahu yönetimi hukuk dışı eylemlerine yenilerini eklemeye devam ediyor
20:33
Berlin'de 2 elektrik direğinde çıkan yangın sonucu 50 bin hane ve işyeri elektriksiz kaldı
20:07
Avrupa ülkeleri, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınadı
İzmir'in kurtuluşunun 103. yılına özel gösteri
İzmir'in kurtuluşunun 103. yılına özel gösteri
FOTO FOKUS
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ