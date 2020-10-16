İlçeye bağlı Kalealtı Mahallesi’ndeki hâkim bir tepede buluna ve hiçbir kitabesi bulunmadığından Roma Dönemi'nde yapıldığı tahmin edilen Kız Kalesi, 2016'da Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edildi.

Şimdi bu tarihi turizme kazandırmak için Elbistan Belediyesi bir çalışma başlattı.

"Bu önemli eseri turizme kazandırmak istiyoruz"

Belediye Başkanı Mehmet Gürüz, Elbistan'ın Hititlerden Roma’ya, Selçukludan Dulkadiroğullarına ve Osmanlıya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bu nedenle de tarihte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kalealtı Mahallesi'ndeki 600 metre yüksekliğinde olan tepede bulunan Kız Kalesi'yle ilgili bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını belirten Gürbüz, "Bu önemli eseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün öncülüğünde restore edip turizme kazandırmak istiyoruz. Kent Müzemiz kısa bir süre içerisinde açılacak. Kent Müzesi, Karahüyük, Keçemağara, Kız Kalesi’ni içine alan turizm destinasyonu oluşturursak ilçemize büyük katkı sağlayabiliriz. Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığımız nezdinde girişimlerde bulunarak kalenin restorasyonuna bir an önce başlanılmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.