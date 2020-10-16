Bigalı Kalesi, Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasında Eceabat'ta bulunuyor. 19’uncu yüzyılda 2’nci Mahmut döneminde yapılan kale, Çanakkale Savaşları'nda da kullanıldı. Zaferde önemli rol üstlendi, cephede arızalanan 90 bin silah burada tamir edildi.

Kalede, 2017 yılında başlanan restorasyonda yıkık duvarlar yenilendi. İçindeki yapı ve cami ihya edildi. Özgün mimarinin korunması için titiz bir çalışma yürütüldü.

Tarihe yapı, restorasyonun ardından müze olarak hizmet verecek. Savaş dönemindeki silahların sergileneceği Bigalı Kalesi'nin seneye ziyarete açılması planlanıyor.

Haber: Altuğ Acer

Kamera: Mustafa Gül