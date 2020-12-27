Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre rüzgarın, gece saatlerine kadar Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde olması tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.