Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 17:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kısıtlamayı ihlal eden çocuklar siren sesini duyunca saklandı
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen okul bahçesinde top oynayan 6 çocuk, siren sesini duyunca saklandı. Çocuklar maske ve sosyal mesafe kuralına da uymadı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Yıldırım ilçesinde bulunan bir okulda 6 çocuk top oynadı. İhbar üzerine okulun bulunduğu sokağa polis aracı geldi. Siren sesini duyan çocuklar kaçtı.
Çocuklar, polisten gizlenmek için top oynadıkları sahanın arkasında bulunan yüksek bir duvarın üzerine çıktı.
6 çocuk tehlikeye aldırış etmeden, polis gidene kadar duvarın üzerinde bekledi. Daha sonra çocuklar, duvarın üzerinden yürüyerek yola çıktı.
Çocuklar maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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