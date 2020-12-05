Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayağından vurulan köpeği polis ekipleri sahiplendi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Darende ilçesinde ayağından tüfekle vurulan köpek, tedavisinin ardından polis ekiplerince sahiplenildi.
Darende Bölge Trafik İstasyon Denetleme Amirliği önünde nöbet tutan polis, yanına gelen köpeğin sağ arka ayağına basamadığını fark etti.
Polis memurları, yaralı köpeğin tedavisi için veteriner çağırdı. Amirliğin bahçesinde muayene edilen köpeğin av tüfeğiyle vurulduğu ve ayak kemiklerinin kırıldığı tespit edildi.
Tedavisi yapılan ve ayağı sargıya alınan köpek, polis ekiplerine teslim edildi.
Trafik polisleri tarafından sahiplenilen köpeğe "Garip" ismi konuldu.
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