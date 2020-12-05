COVID-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamanın ardından Sivas'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Esentepe Mahallesi TOKİ'de yaşayan ve kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıkan T.D, kimliğinin yanında olmadığını söyleyerek, "Vallahi hava almak için evden yeni çıktım. Daha bir dakika olmadı" dedi. Polisleri ceza yazmaması için uzun süre ikna etmeye çalıştı.

T.D'ye, kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Aynı bölgede kısıtlamayı ihlal eden bazı vatandaşlar da ceza yememek için polis ekiplerinden kaçtı.