Diyarbakır'ın ​Yenişehir ilçesinde dün gece saatlerinde, Koyuncu ailesinden bir kişi otomobilini park ederken Kurt ailesine ait otomobile çarptı.

İki aile arasında çıkan tartışma büyüyünce polis ekiplerine haber verildi. Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Bugün öğlen saatlerinde iki aile arasında tekrar başlayan tartışma kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 20 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayın yaşandığı sokağı giriş ve çıkışlara kapatarak önlem aldı.

Kavgaya karışanlara kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.