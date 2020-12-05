Kocaeli'de yaşayan evli 1 çocuk annesi 6 aylık hamile Nur Yavuz, rahatsızlanınca COVID-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Yavuz, evde tedavi görmeye başladı. Ancak durumu ağırlaşınca Kocaeli Derince Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak entübe edildi.

Yaklaşık 17 gün tedavi gören Nur Yavuz, 2 Aralık'ta karnındaki bebeğini kaybetti. Dün durumu daha da ağırlaşan 27 yaşındaki kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kadının cenazesi getirildiği memleketi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde koronavirüs tedbirleriyle toprağa verildi.

