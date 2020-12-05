Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 17:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hamile kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli’de 6 aylık hamile olan 27 yaşındaki Nur Yavuz, koronavirüsten yaşamını yitirdi. Yavuz, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.
Kocaeli'de yaşayan evli 1 çocuk annesi 6 aylık hamile Nur Yavuz, rahatsızlanınca COVID-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Yavuz, evde tedavi görmeye başladı. Ancak durumu ağırlaşınca Kocaeli Derince Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak entübe edildi.
Yaklaşık 17 gün tedavi gören Nur Yavuz, 2 Aralık'ta karnındaki bebeğini kaybetti. Dün durumu daha da ağırlaşan 27 yaşındaki kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Genç kadının cenazesi getirildiği memleketi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde koronavirüs tedbirleriyle toprağa verildi.
Etiketler: Koronavirüs
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