Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 04:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücüye 5 bin 550 lira ceza kesildi
Bursa'da, alkollü olduğu tespit edilen ve koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden sürücüye 5 bin 550 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri durumundan şüphelendiği M.Ö. idaresindeki 16 AHA 004 plakalı otomobili, Ankara Caddesi'nde durdurdu.
Ayakta durmakta güçlük çeken M.Ö'nün testinde 200 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücü M.Ö'ye alkollü araç kullanmak ve kısıtlama ihlalinden 5 bin 550 lira ceza kesen polis ekipleri, otomobili ise otoparka çektirdi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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