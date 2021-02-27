İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1663 iş yeri ve 19 bin 774 kişi kontrol edildi.

Aranan 87 kişi yakalandı

Denetimlerde, tedbirleri ihlal eden 3 sürücü ile maske takmayan 143, yasaklı yerde sigara içen 49, sokağa çıkma yasağına uymayan 131, karantinada olduğu halde dışarı çıkan 3 kişiye ve tedbirlere uymayan 17 iş yerine idari para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı.