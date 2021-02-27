Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 02:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de tedbirlere uymayan 329 kişiye ceza
Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal eden 329 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1663 iş yeri ve 19 bin 774 kişi kontrol edildi.
Aranan 87 kişi yakalandı
Denetimlerde, tedbirleri ihlal eden 3 sürücü ile maske takmayan 143, yasaklı yerde sigara içen 49, sokağa çıkma yasağına uymayan 131, karantinada olduğu halde dışarı çıkan 3 kişiye ve tedbirlere uymayan 17 iş yerine idari para cezası verildi.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 02:49
- 02:40
- 02:35
- 02:14
- 02:02
Sıradaki Haber
Dolaba sakladığı bebeğin ölümüne neden olan anneye 25 yıl hapis
Yükleniyor lütfen bekleyiniz