Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
Osmaniye'de polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 10'u tutuklandı.
23 Şubat'ta uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 2 kişinin daha yakalanmasıyla, gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Etiketler: Uyuşturucu
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