Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 23:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Sadıkbey tramvay durağından yolun karşısına geçmeye çalışan Kübra Karabaş'a Balçova'dan Konak istikametine giden Ö.A. idaresindeki araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Karabaş, aynı yönde seyreden C.Y'nin idaresindeki otomobilin altında bir süre sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karabaş'ın öldüğünü tespit etti. Karabaş'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili iki aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik
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