Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 22:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da bir markette silahlı soygun
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yüzleri maskeli iki kişi, marketten 15 bin lira gasp etti. Silahlı oldukları belirlenen hırsızları arama çalışmaları sürüyor.
Olay, saat 20.00 sıralarında Söğütlüçeşme Mahallesi Sazlı Sokak'ta meydana geldi.
Sokakta bulunan bir marketler zincirinin şubesine müşteri gibi giren yüzleri cerrahi maske olan iki kişi, bir süre içeride gezdikten sonra kasaya yöneldi.
Kasiyeri silah ile tehdit ederek etkisiz hale getiren soyguncular kasada bulunan 15 bin lirayı gasp ederek, yaya olarak kaçtı.
Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipler kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul
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