Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2'si turist 5 kişi yaralandı.
H.G. idaresindeki kamyonet, Gümüşkavak Mahallesi kırsalında mıcır yolda kayarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü H.G. ile diğer yolcular M.T, F.Ö, Ukrayna uyruklu Liudmyla Lavrenova ve Elena Harchenko ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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