H.G. idaresindeki kamyonet, Gümüşkavak Mahallesi kırsalında mıcır yolda kayarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü H.G. ile diğer yolcular M.T, F.Ö, Ukrayna uyruklu Liudmyla Lavrenova ve Elena Harchenko ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.