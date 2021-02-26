Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 3 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da 3 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir kara yolu üzerindeki uygulama noktasında biri otobüs iki araçta yaptığı aramada, yeşil reçeteye tabi 3 bin 360 sentetik hap ele geçirdi.
Ekipler, araçlardaki H.S, E.D. ile S.K'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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