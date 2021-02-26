İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Muhafızlık Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Kerim Belhuş, Susa açıklarında aşırı yük nedeniyle su alarak batmak üzere olan bir tekne tespit edildiğini söyledi.

Belhuş, teknede bulunan 7'si kadın, 2'si çocuk 18 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Arap Baharı'nın doğum yeri olan Kuzey Afrika'nın küçük ülkesi Tunus, 2011'den bu yana yönetim boşluğu ve coğrafi avantajdan "yararlanarak" yasa dışı yollarla Afrika'dan Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin uğrak noktası olarak öne çıkıyor.