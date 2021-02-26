Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Artvin'de merkeze bağlı bir köyde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Sakalar köyünün 10 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.
Bugün saat 16.00'da başlayan karantina uygulaması kapsamında denetimlerin İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, karantinaya uymayanların tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Yalova'da sinema salonlarının açılışı ertelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz