Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çorum'un Laçin ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Laçin ilçesine bağlı Narlı köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.
Ayrıca, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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