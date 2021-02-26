Seyrek nüfusa sahip olan köy ve ilçelerde ortaokul, birleştirilmiş sınıflar, anaokulları ve bağımsız okullarda eğitim-öğretimin devam ettiğini anlatan Vali Salih Ayhan, kademeli artış sağlanarak 8. ve 12. sınıfların 1 Mart'ta ders başı yapacağını söyledi.

"Okulları güvenle açıyoruz"

1 Mart’ta başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili velilere çağrıda bulunan Ayhan, okullarda her türlü önlemin alındığına dikkati çekerek, "Okulları güvenle açıyoruz, öğretmenlerimiz, okullarına başlayacak. Öğrencilerimizle buluşmak için heyecanla bekliyor" dedi.

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Sivas'ın salgınla mücadeleyi başarılı şekilde yürüttüğünü, vaka sayısı açısından da Türkiye'de en başarılı iller arasında yer aldığını belirten Ayhan, "Rehavete kapılmayacağız, tedbirleri dikkatli şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın eğitimden mahrum olmaması için her türlü hassasiyeti hep birlikte göstereceğiz" açıklamasını yaptı.

"70 bin öğrencimiz okullarına kavuşmuş olacak"

Vali Ayhan, 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. sınıfların da açılması için gerekli değerlendirmelerin yapılacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Şu an için bu kategorideki sınıflarımızı açmayı düşünmüyoruz. İnşallah bakanlığımızın belirlediği periyot ve kriterlere uygun bir şekilde alacağımız kararlar son derece önemli. Çocuklarımız online eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek. Meslek lisesi öğrencilerimizin de uygulama derslerini okullarında vermeye devam edeceğiz. İnşallah 1 Mart itibarıyla yaklaşık 70 bin öğrencimiz okullarına kavuşmuş olacak. 115 bin öğrencisi bulunan Sivas'ta geri kalan öğrencilerimiz de inşallah kısa süre içinde okullarına kavuşacak."

Sivas'ta 80 bin kişi aşılandı

Kentte şu ana kadar 80 bin kişinin koronavirüs aşısı yapıldı.

Ayhan, köy okullarında görev alan öğretmenlerden başlayarak, kısa süre içinde tüm öğretmenlerin aşılarının yapılacağını belirterek, "Mart ayının sonuna kadar Sivas genelinde 200 bin kişiyi aşılamış olacağız" dedi.