Milas Belediye Başkanlığı Yapı Denetim Biriminde çalışan bazı memurların usulsüz yapıları rüşvet karşılığında görmezden geldiği iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan belediye çalışanı H.G. ve müteahhit A.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 24 Şubat'ta düzenlenen operasyonda belediye çalışanları H.G, A.F.A. ve A.A. ile müteahhit A.A'yı gözaltına alınmıştı.