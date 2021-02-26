Gebze'de özel halk otobüsüne binen iki kişi HES kodu olan tek kartı kullanmak istedi.

Çayırova-Emek hattında çalışan otobüs sürücüsü Serkan Karan ise durumun kurallara uygun olmadığını hatırlattı.

“Herkesin kendi bireysel kartının olması gerekiyor. Vatandaşlarımıza biz bunu anlatamıyoruz. Yani herkes tek kart basacak"

İkaz eden şoförü darp ettiler

Şoförün uyarısına rağmen otobüse binmek için direten 2 kişi Serkan Karan'a hakaret etti.

Tartışmanın büyümesiyle şahıslar, otobüs şoförünü darp etmeye başladı.

"Üzerime yürüdü, hakaret etti, vurdu, bıçak çekti"

Otobüs şoförü Karan olayı şöyle anlattı:

"Arkadaşının adına kart basmak istedi, bunun yasak olduğunu söyledim. Arkada oturuyordu, kalkarak geldi, üzerime yürüdü, hakaret etti. Ondan sonra yumruk salladı, koşarak aşağıya indi. Ben de diğerini yakaladım aşağıya indirmek için. O arada aşağıdaki bıçak çekerek üzerime yürüdü."

Kurallara uymayanların ceza alacağını hatırlatan Serkan Karan, avukatı aracılığıyla saldırganlardan şikayetçi olacağını söyledi.

