Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı yazılı açıklamada, politik kaygılardan uzak kalarak hizmet odaklı belediyecilik anlayışını sürdürmek için bugünden itibaren görevini bağımsız olarak sürdürme kararı aldığını açıkladı.

"Görevimi bağımsız belediye başkanı sıfatı ile sürdüreceğim"

Ayvalık için gece gündüz çalışacağını belirten Ergin, şu ifadeleri kullandı:

"Bir teşekkür borcum da seçime katılmamız için bize kucak açan Demokrat Parti yönetiminedir. Bağımsız kalma tercihimiz asla bir kırgınlığa dayalı olmayıp gündelik siyasetten uzak, belediyecilik hizmetini sürdürmeye yönelik tercihten ibarettir. Bu vesileyle bir kez daha başta Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal olmak üzere tüm DP ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bugünden itibaren Ayvalık Belediye Başkanlığı görevimi tüm Ayvalık halkı ile kol kola ve bağımsız belediye başkanı sıfatı ile sürdüreceğim."

