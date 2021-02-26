Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 16:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ormanda define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı
İstanbul Sarıyer'de ormanda define arayan 3 kişi gözaltına alındı.
Garipçe 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda devriye gezen ekipler, jeneratörle aydınlatılan iki çukur ve çukurların içerisine uzatılmış havalandırma boruları tespit etti.
Çukurların içinde çalışan ve define aradıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
İncelemelerde, çukurlardan birinin 10 metre diğerinin ise 15 metre derinlikte olduğu görüldü.
Etiketler: Kaçak Kazı
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