Garipçe 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda devriye gezen ekipler, jeneratörle aydınlatılan iki çukur ve çukurların içerisine uzatılmış havalandırma boruları tespit etti.

Çukurların içinde çalışan ve define aradıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

İncelemelerde, çukurlardan birinin 10 metre diğerinin ise 15 metre derinlikte olduğu görüldü.