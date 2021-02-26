Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 15:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Helikopterli trafik denetiminde 36 sürücüye ceza
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir’de trafik kurallarını ihlal ettikleri jandarma helikopteriyle havadan tespit edilen 36 sürücüye 12 bin 480 lira ceza kesildi.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla helikopterle havadan trafik denetimi yaptı.
Denetimler, Eskişehir’in Ankara ve Bursa karayolları üzerinde yapıldı.
36 sürücüye 120 bin 480 lira para cezası
Seyir halinde cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, yükü karayoluna değecek-düşecek şekilde yükleyen, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, uygunsuz şerit kullanımı yapan ve makas atıp, hatalı sollama yapan 36 sürücü tespit edildi.
Sürücülere toplam 12 bin 480 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Trafik
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