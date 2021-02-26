Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnşaat temeline düşen işçiyi AFAD ve itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, çalıştığı inşaatın temel çukuruna düşüp yaralanan işçi, bulunduğu yerden AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Görükle Mahallesi'nde çalışan inşaat işçisi 58 yaşındaki Recep Aksoy dengesini kaybederek inşaatın 7 metre yüksekliğindeki temel çukuruna düştü.
İnşaattaki görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Aksoy'u halat yardımıyla düştüğü yerden çıkardı.
Aksoy 112 Acil servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtarılan işçicinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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