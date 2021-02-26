Yeşil Mahalle 4202 Sokak'taki evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Evde 2 çocuğun kaldığını öğrenen vatandaşlar, içeriye girmeye çalışsa da alevlerin evi sarması nedeniyle başarılı olamadı.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından yangın söndürülürken, sağlık ekipleri evde 3 yaşındaki Mehmet ile 4 yaşındaki Ahmet Kuytul'un cansız bedenine ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Çocukların cenazesi otopsi işlemleri için morga gönderildi.