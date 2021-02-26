Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de ev yangını: 2 çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk yaşamını yitirdi.
Yeşil Mahalle 4202 Sokak'taki evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Evde 2 çocuğun kaldığını öğrenen vatandaşlar, içeriye girmeye çalışsa da alevlerin evi sarması nedeniyle başarılı olamadı.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından yangın söndürülürken, sağlık ekipleri evde 3 yaşındaki Mehmet ile 4 yaşındaki Ahmet Kuytul'un cansız bedenine ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
Çocukların cenazesi otopsi işlemleri için morga gönderildi.
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