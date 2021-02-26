Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler aldı.

Kentte bugünden itibaren 30 gün sürecek etkinlik yasağı kararı alındığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) diğer illerden katılımlarla birlikte, 26.02.2021 saat: 00.01'den 27.03.2021 saat: 23.59'a kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."