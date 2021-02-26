İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torul ilçesine bağlı Arılı Köyü’nde bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Kaçak kazı yapılan eve baskın düzenleyen ekipler, define aramak için 12 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde tünel kazan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

7 kişi gözaltına alınırken, alanda bulunan taş kırma ve sıkıştırma makineleri, halat ve ipler ile çeşitli aletlere el konuldu.