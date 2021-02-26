Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 543'üncü gününde sürüyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Kadriye için gelen baba Nazmi ve kızı Şemiran Türan da oturma eylemine dahil oldu.

Düğüne gitmek için çıkıp bir daha geri dönmedi

Türan, düğüne gitmek için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alamadıkları kızının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını söyledi.

Evladına kızına kavuşmak için birçok girişimde bulunduğunu ancak sonuç alamadığını anlatan Türan, "Kızımı HDP'den istiyorum. En kısa zamanda evlatlarımızı bize teslim etsinler. Kızım okuyordu ve 'Polis olacağım.' diyordu. Kızımı kaçırdılar. O günden bu yana ondan haber alamıyoruz" dedi.

"Ablamı burada bekleyeceğim"

Şemiran Türan ise ablasına kavuşmak istediğini belirtti.

Anne ve babasının daha önce HDP teşkilatları ile görüştüğünü ifade eden Türan, "'Kızımızı verin.' dediler ama onlar, 'Biz götürmedik.' dedi. Halbuki HDP götürdü. Kimse kendi başına dağa çıkamaz. HDP'den ablamı istiyorum. Kimse çocukları kaçıramaz. Ablamı burada bekleyeceğim. Gelinceye kadar da pes etmeyeceğim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar

Evlat nöbetini sürdüren aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67'nci doğum günü dolayısıyla hazırlattıkları, üzerinde fotoğrafı bulunan pastayı devlet korumasında olan çocuklara gönderdi.

Pasta, devlet korumasındaki çocuklara gönderildi

Baba Süleyman Aydın ise anne ve babalar olarak çocuklarına kavuşmaları için kendilerine büyük destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladıklarını söyledi.

"Allah Cumhurbaşkanımızı Türkiye Cumhuriyeti devletinin başından eksik etmesin." diyen Aydın, Gara şehitlerinden dolayı kutlama yapmadıklarını, pastayı da devlet korumasındaki çocuklara gönderdiklerini belirtti.

Aydın, "Devletimiz büyük bir devlet ve çocuklarımız için büyük mücadele veriyor. Biz de burada büyük mücadele veriyoruz. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz" diye konuştu.