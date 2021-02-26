Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik başkanlığında toplandı.
Toplantıda, ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Arıklı köyünde, koronavirüs salgınında artış yaşanması üzerine, yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Bunun üzerine jandarma ekiplerince köyün girişlerinde önlem alındı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs Karantina
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