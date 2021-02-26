Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da yoğunluk yaşanınca denetimler artırıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle bazı cadde ve sahillerde denetimler yoğunlaştırıldı.
Kumbahçe, Paşatarlası plajları ile Neyzen Tevfik Caddesi'nde yoğunluk oluştuğu, Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü.
Bu doğrultuda tedbirleri ihlal edenlere yönelik denetimler artırıldı. İnsanların toplu halde bulunduğu alanlara uyarı yazıları asıldı.
İnsanlar, tedbirlere uymaları konusunda ikaz ediliyor.
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