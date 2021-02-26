Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da bir mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine Besni ilçesine bağlı bir köyde 10 günlüğüne karantina uygulaması başlatıldı.
Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak köyünde son dönemde COVID-19 vakaları arttı.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu karantina uygulanmasına karar verdi.
Açıklamada, "Sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyümüz karantinaya alınmış, giriş ve çıkışlar 25 Şubat itibarıyla 10 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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