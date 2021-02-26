Sağlık Bakanlığının haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayılarına göre Edirne'de vaka sayısı 75,29 olarak belirlendi. kentte geçen hafta 65,66 olan vaka sayısında bu hafta artış tespit edildi.

Edirne Valiliği koordinesinde, kent merkezlerinden köylere, iş yerlerinden binalara kadar yoğun dezenfekte mesaisinin yanı sıra güvenlik güçlerinin 24 saat esasıyla yürüttükleri denetimler hız kesmeden devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Buna rağmen vaka sayısının artış göstermesi ise vatandaşların bir kısmının hijyen, fiziki mesafe ve maske kuralına uymamasından kaynaklandığına bağlanıyor.

"Çabamızı arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor"

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla kentte yaşayanlara kısa mesajlar gönderilmeye başlandı.

[Fotoğraf: AA]

Topyekun mücadele ile COVID-19'a karşı başarılı olacağı ifade edilen SMS'de şu ifadeler kullanıldı:

"Kıymetli hemşehrimiz, ilimizde koronavirüs ile mücadelemizde bugüne kadar sergilediğimiz çabamızı arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Lütfen her zamankinden daha dikkatli olarak maske takmaya, ev ziyaretleri yapmamaya ve hafta sonlarında kısıtlamaya uymaya dikkat edelim. Bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız."