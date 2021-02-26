Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mavi vatanda 12 bin 655 hayat kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığınca geçen yıl mavi vatanda gerçekleştirilen 935 arama kurtarmada, düzensiz göçmenler de dahil 12 bin 655 hayat kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2020 yılında 935 arama kurtarma olayında düzensiz göçmenler de dahil 12 bin 655 kişinin hayatını kurtardı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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