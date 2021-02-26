Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, denizlerdeki can kayıplarının önüne geçmek üzere olası tüm geçiş güzergahları denizden, karadan ve havadan 7 gün 24 saat denetleniyor.

Tüm dünya küresel salgınla mücadele ederken ve bütün dikkatler insan hayatını kurtarma üzerine odaklanmışken Yunanistan ise hayata tutunmaya çalışan göçmenleri Ege Denizi'nde çaresizliğe terk ediyor.

Küresel düzeydeki salgın nedeniyle denizlerdeki arama kurtarma olaylarına ilişkin beklenen azalmanın tersine Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin geri itilmesi sonucu arama kurtarma olaylarında önemli artış yaşandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçen yıl geri itme olayları dahil olmak üzere mavi vatanda gerçekleştirilen 935 arama kurtarma faaliyetinde düzensiz göçmenlerin de bulunduğu 12 bin 655 kişinin hayatını kurtardı. Bunların 11 bin 494'ünü Yunanistan'ın geri itme olaylarından kurtarılanlar da dahil olmak üzere düzensiz göçmenler oluşturdu.

2019'da 662 olayda 4 bin 592 kişinin hayatı kurtarılırken geçen yıl olay sayısında yüzde 41, kurtarılan kişi sayısında da yüzde 176 artış meydana geldi.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarılan düzensiz göçmenlere ilişkin rakamlar, Türkiye’nin insan hayatına verdiği değeri dünya kamuoyunun gözleri önüne serdi.

Kurtarılan hayatlar düzensiz göç olaylarıyla sınırlı değil

Sahil Güvenlik Komutanlığı, küresel düzeyde yaşanan salgın koşullarına rağmen özellikle ağır deniz ve hava şartlarında yaralıların ve hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşımının zorlaştığı durumlarda talep edilmesi halinde tıbbi tahliye faaliyetlerine destek olmaya da tüm hızıyla devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2020'de 181 olayda 186 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirilirken acil yardıma ihtiyacı olan hasta ya da yaralıların adalardan ve seyir halindeki gemilerden en yakın sağlık kuruluşuna getirilerek zaman kaybetmeksizin tıbbi yardıma ulaşmaları sağlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı doğal afetlerde de görev alıyor

Mavi vatanın emniyet ve güvenliğinden sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla 2020 yılındaki doğal afetlerde de görev alarak hayat kurtarmaya devam etti.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen deprem sonrası yaşanan tsunami sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya oturan 43, batan 25 tekne olmak üzere 68 teknenin kurtarılması sağlandı.

Giresun'da 24 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinde de sahil güvenlik helikopterleri aktif rol alarak 31 vatandaşın tahliyesine diğer kolluk güçleriyle tam destek sağladı.