Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından, Batman'daki Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nda yükselen su kotu nedeniyle uyarıda bulundu.

16 Haziran 2020’de 525,35 metre su seviyesine ulaşılan barajda, kamulaştırma sınırı olan ve taşkın anında kullanılabilecek 526 kotunun altındaki yapılar ve bazı yerleşim yerleri su altında kaldı.

Taşınmazların kullanılmaması, göle girilmemesi gerekiyor

Açıklamada, “526 kodu altında kalan köy ve mezralarda, yerleşim yerleri, arazilerin, can ve mal güvenliğiyle ilgili herhangi mağduriyet yaşanmaması için bahse konu taşınmazların vatandaşlar tarafından kullanılmaması, Baraj Gölü'ne girilmemesi ve girişlerin engellenmesi gerekmektedir” denildi.