Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DSİ’den Veysel Eroğlu Barajı için su seviyesi uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Devlet Su İşleri, Batman'daki Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nda su kotunun yükselip düşmesi nedeniyle, baraj gölüne girilmemesi uyarısı yaptı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından, Batman'daki Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nda yükselen su kotu nedeniyle uyarıda bulundu.
16 Haziran 2020’de 525,35 metre su seviyesine ulaşılan barajda, kamulaştırma sınırı olan ve taşkın anında kullanılabilecek 526 kotunun altındaki yapılar ve bazı yerleşim yerleri su altında kaldı.
February 26, 2021
Taşınmazların kullanılmaması, göle girilmemesi gerekiyor
Açıklamada, “526 kodu altında kalan köy ve mezralarda, yerleşim yerleri, arazilerin, can ve mal güvenliğiyle ilgili herhangi mağduriyet yaşanmaması için bahse konu taşınmazların vatandaşlar tarafından kullanılmaması, Baraj Gölü'ne girilmemesi ve girişlerin engellenmesi gerekmektedir” denildi.
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