Mustafakemalpaşa'da haftanın 3 günü semt pazarı kuruluyor. Pazar kalktıktan sonra meyve ve sebze atıkları toplanıyor.

Pazar yerlerinden toplanan atıklar, kompost üretim merkezine getiriliyor. Makineye yüklenmesinin ardından bir ay içerisinde gübre olarak geri dönüyor.

Tesiste iki kompost makinesi bulunuyor. Makineler, sıfır atık projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ile kuruldu.

Yıllık 18 ton organik gübre elde ediliyor

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar konuyla ilgili şunları söyledi:

"Geri dönüşümden gelen birçok malzemeyi kompost makinemizde organik gübreye çeviriyoruz. Yıllık 36 ton geri dönüşüm malzemesini 18 ton organik gübre olarak elde ediyoruz. Hem aldığımız ürünlerin tadında, verimliliğinde fazlalık oluyor hem de yediğimiz ürünlerin içinde kimyasal madde olmadığı için çocuklarımıza da gönül rahatlığıyla yedirebiliyoruz" dedi.

600 bin liraya mal olan işletmenin büyütülmesi hedefleniyor.

Atıklardan elde edilen organik gübreler şehrin değişik bölgelerindeki yeşil alanlardaki gübrelemede kullanılıyor. Organik gübre, tarlalarda kullanılması için çiftçilere de dağıtılacak.





