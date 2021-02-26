Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
ATM'lere sahte para yükleyen 17 kişi yakalandı
Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 100 liralık banknotlardan oluşan 150 bin lira sahte para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM cihazlarına sahte para vererek dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Mersin ve Ordu'da 23 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalandı.
13 zanlı adliyeye sevk edildi
Operasyonda, 100 liralık banknotlardan oluşan 150 bin lira sahte para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 13 zanlı "parada sahtecilik" suçlamasıyla Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Dolandırıcılık
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