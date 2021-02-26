Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.
4 gözaltı
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.K, O.B. ve E.P. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, H.Ç'ye ise adli kontrol şartı uygulandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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