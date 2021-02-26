Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

4 gözaltı

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.K, O.B. ve E.P. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, H.Ç'ye ise adli kontrol şartı uygulandı.