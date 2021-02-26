Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaptığı buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, kadına şiddete dikkati çekmek için yaptığı çalışmasından kopan buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Dekan Kavukçu, çevresel sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak için sık sık çeşitli performanslar sergiliyor.
Kavukçu, kent merkezindeki Barış Manço Parkı'na yerleştirdiği 13 metrelik piramit konstrüksiyonuna su dökerek donmasını sağladı.
Buz tutan enstalasyonun dört ayrı yüzeyine boya ile "kadın", "aile", "emekçi kadın" ve "şiddet" yazarak eserini tamamlayan Kavukçu, bu sırada gürültüyle piramitten kopan buz kütlesinden kaçarak kurtuldu.
Kavukçu'nun yara almadığı kaza anı, çalışmasını görüntüleyen ekibinin kamerasına yansıdı.
Etiketler: Kadına Şiddet
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