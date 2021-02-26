Dekan Kavukçu, çevresel sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak için sık sık çeşitli performanslar sergiliyor.

Kavukçu, kent merkezindeki Barış Manço Parkı'na yerleştirdiği 13 metrelik piramit konstrüksiyonuna su dökerek donmasını sağladı.

Buz tutan enstalasyonun dört ayrı yüzeyine boya ile "kadın", "aile", "emekçi kadın" ve "şiddet" yazarak eserini tamamlayan Kavukçu, bu sırada gürültüyle piramitten kopan buz kütlesinden kaçarak kurtuldu.

Kavukçu'nun yara almadığı kaza anı, çalışmasını görüntüleyen ekibinin kamerasına yansıdı.