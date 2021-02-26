Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da yasa dışı bahis şebekesi çökertildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'da canlı yayın üzerinden yasa dışı bahis sitelerine üye kazandırmak amacıyla hediye çeki dağıtarak dolandırıcılık yapanlara operasyon düzenlendi. İki adrese yapılan baskında 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, canlı yayın programı üzerinden canlı yayın yaparak vatandaşları yasa dışı bahis oynamaya teşvik eden şebeke üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis, kent merkezinde belirledikleri iki adrese yaptıkları baskında 2'si kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AA]
Zanlıların izlenme oranlarını artırmak ve yasa dışı bahis sitelerine üye kazandırmak amacıyla tuzağa düşürdükleri kişileri 'çekiliş', 'hediye çeki' ve 'bonus' dağıtarak yasa dışı bahis oynamaya teşvik ettikleri öğrenildi.
Şüphelilerden biri ifadesi alınarak serbest bırakıldı, 3 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin DP’den istifa etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz