Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte 43 bin 350 lira para, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 109 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.C, O.T. ve M.G, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.