Cumaköy Mahallesi'nde 5 Şubat Cuma günü H.Ü'ye ait otomobile kimliğe belirsiz kişilerle silahla ateş edilmesi üzerine jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Çalışmalar kapsamında bölgedeki kameraları incelemeye alan Kocaeli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayın Y.E. ve M.E. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

[Fotoğraf: DHA]

Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramada 4 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Y. E ve M.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.