Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Halil Keskinbıçak idaresindeki minibüs, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan 12 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüste bulunanların Hilvan ilçesinden dönen tarım işçisi oldukları öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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