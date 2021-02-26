Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 23:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da sazlık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alındı.
Burdur Gölü kıyısındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, 9 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 2 arazöz ve ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yangının çıkış nedenin henüz belirlenemediğini ancak mangaldan veya sigara izmaritinden kaynaklanabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Yangının yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldüğünü belirten Ercengiz, "İtfaiye ekiplerimiz alanda soğutma çalışmalarını yapacak. Büyük geçmiş olsun. İnşallah, sazlıklarda yaşayan canlılar zarar görmemiştir diye umut ediyoruz" dedi.
Etiketler: Yangın
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