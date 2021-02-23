Mersin Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus Timi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerde bir aracı durdurdu.

Polis kıyafeti giyen sürücü E.N'den şüphelenip araçta arama yapan ekipler, boş sigara paketine gizlenmiş 37 gram bonzai, 1 gram metanfetamin, 2 gram esrar ile satışı reçeteye tabi olan ilaç, hap ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.N. hakkında "Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan da işlem yapıldı.