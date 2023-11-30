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Türkiye
AA 30.11.2023 10:53

Kırşehir'de DEAŞ'ın sözde yöneticisi ve iki kişi yakalandı

Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu sözde yönetici ile 2 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Kırşehir'de DEAŞ'ın sözde yöneticisi ve iki kişi yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, DEAŞ içerisinde sözde yöneticisi olarak görev yapan ve çok sayıda infaz emri veren Irak uyruklu A.J.H. ile örgüt adına faaliyet yürüten E.S. ve E.V.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele Kırşehir
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