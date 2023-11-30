Palandöken'de kar kalınlığı 92 santimetre ölçüldü

Erzurum'un güneyinde yer alan 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken, 5 ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı, kar kalitesi ve uzun pistleri ile dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri.

Türkiye'nin kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 92 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 92, Kartalkaya'da 47, Hakkari'de 38, Sarıkamış'ta 30, Keltepe'de 24, Mersivan ve Palandöken-2'de 12, Uludağ'da 10, Yalnızçam'da 9, Yıldızdağı'nda 7 ve Ilgaz'da 6 santimetre ölçüldü.