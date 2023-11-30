Hafif Sağanak Yağışlı 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.11.2023 10:28

Palandöken'de kar kalınlığı 92 santimetre ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 92 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Palandöken'de kar kalınlığı 92 santimetre ölçüldü
[Fotograf: AA]

Erzurum'un güneyinde yer alan 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken, 5 ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı, kar kalitesi ve uzun pistleri ile dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri.  

Türkiye'nin kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 92 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 92, Kartalkaya'da 47, Hakkari'de 38, Sarıkamış'ta 30, Keltepe'de 24, Mersivan ve Palandöken-2'de 12, Uludağ'da 10, Yalnızçam'da 9, Yıldızdağı'nda 7 ve Ilgaz'da 6 santimetre ölçüldü.

ETİKETLER
Erzurum Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Pendik'teki kaza trafik yoğunluğu oluşturdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:14
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
11:12
Kuzey Kore, casus uydu ile ABD'nin askeri üslerini görüntülediğini iddia etti
11:12
İkili doğrulama siber dolandırıcılara karşı önlem oluyor
11:03
Bakan Işıkhan: Bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi alacak
11:04
Devriye gezen polisin dikkati gençlerin hayatını kurtardı
10:55
Kırşehir'de DEAŞ'ın sözde yöneticisi ve iki kişi yakalandı
'Filistinli cesur kız' da serbest bırakıldı
'Filistinli cesur kız' da serbest bırakıldı
FOTO FOKUS
Bursa’da sağanak sele dönüştü
Bursa’da sağanak sele dönüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ