Silah seslerinin yankılandığı dağlarda şimdi maç sesi var

Bir zamanlar teröristlerin kamp alanı olan ve sözde festivallerin yeri olan bölgede, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber yapılan yatırımlar sonrası büyük değişime uğrayan yaylada artık sentetik halı sahada ücretsiz maç yapan gençlerin sesi yankılanıyor, spor aktiviteleri ön plana çıkıyor.

Beytüşşebap, Uzungeçit ve Uluderelilerin yoğun kullandığı bölgede yapılan mesire alanında açık halı saha yapılarak hizmete sunuldu.

Servis imkanı da bulunuyor

Belediye, spor tesisine gitmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis imkanı sunuyor. Bir zamanlar silah seslerinin yankılandığı dağlarda artık top ve sporcuların sesleri yankılanıyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde son 5 yılda sağlanan huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber devletin spor alanında yatırımları hız kazandı.

"Burada her şey ücretsiz"

Maç yapmak için kilometrelerce geldiğini söyleyen Muhammet Aras Encü, "Yaylamızda güzel bir saha yapıldı. Kar manzaralı bir maç yaptık. Burayı yapan başkanımıza çok teşekkür ederim. Herkesi bu güzel yere davet ediyorum" dedi.

Serdar Alkın ise arkadaşlarıyla güzel bir maç yaptıklarını ifade ederek, "Güzel bir saha yapılmış. Arkadaşlarla beraber maçımızı yaptık. Gençlerimize yönelik sürekli faaliyetleri var. Burada her şey ücretsiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.